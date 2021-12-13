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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лидеры атак «Реала» в Ла Лиге на троих забили больше, чем «Барселона» во всех турнирах

13 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Атлетико М
окончен

Как бы неприятно это не было осознавать болельщикам «Барселоны», но в текущем сезоне каталонцы значительно уступают в результатах своему принципиальному сопернику, «Реалу».

В то время, как мадридцы лидируют во внутреннем первенстве, «сине-гранатовые» испытывают огромные трудности во всех турнирах. Таким образом, команда забила в Ла Лиге и Лиге чемпионов меньше, чем основная тройка игроков атаки «сливочных» в одном только чемпионате, передает статистический портал Squawka.

После матча с «Атлетико» Карим Бензема (13 голов), Винисиус Жуниор (10 голов) и Марко Асенсио (5 голов) на троих отметились 28 взятиями ворот. «Барселона» же в Ла Лиге забила 25 мячей, а в Лиге чемпионов сумела огорчить лишь киевское «Динамо» - по одному в каждой встрече.  

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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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окончен Осасуна 2:2 Барселона
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