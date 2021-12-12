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«Реал» не собирается продавать Родриго

12 Декабря 2021 • 21:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.07 3.55 3.85
Через 0 ч. -2 мин.

На днях появлялась информация, что «Ливерпуль» проявляет активный интерес к вингеру мадридского «Реала» Родриго. Различные источники сообщали о готовности мерсисайдцев заплатить испанскому гранду около 60 миллионов евро за футболиста.

Эти слухи у себя в «Твиттере» оперативно опроверг известный журналист Фабрицио Романо. Согласно предоставленным данным, «сливочные» ни в коем случае не собираются отпускать молодого бразильца в другой клуб.

«Реал» уже приготовил для Родриго новый контракт, переговоры касательно деталей которого будут проведены в ближайшие несколько месяцев. В Мадриде уверены, что игрок имеет огромный потенциал для лидерских ролей в будущем.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Родриго
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