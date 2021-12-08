Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» снова рассматривает вариант с возвращением Эдена Азара слухи

08 Декабря 2021 • 22:32 Комментировать
Челси
...
Лидс
11.12 18:00

Еще несколько недель назад сообщалось, что лондонский «Челси» отказался от идеи подписания вингера «Реала» Эдена Азара. Бельгиец не сумел закрепиться в составе «сливочных» и мог вернуться на «Стэмфорд Бридж».

Правда, сейчас подобный расклад событий снова кажется вполне вероятным. Дело в том, что испанцы повесили на Азара ценник в 20 миллионов евро. Руководство «Челси» считает указанную сумму вполне адекватной, передает Daily Express.

Возможная сделка может состоятся в январе. Помимо «Челси», интерес к футболисту ранее проявляли также «Вест Хэм» и «Ньюкасл». К слову, в Мадриде на Азара уже не рассчитывает главный тренер Карло Анчелотти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» снова рассматривает вариант с возвращением Эдена Азара слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
Фред – о Роналду: «Он очень положительно повлиял на команду»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Конте высказался о ситуации с коронавирусом в «Тоттенхэме» - заражённых уже 13
15:46 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» 11 заражений COVID-19, клуб хочет перенести матч с «Брайтоном»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​У Фодена снова проблема с лодыжкой
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании 3
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Зума может не сыграть до весны
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Торреса: «Манчестер Сити» и «Барселона» пока не находят компромисс слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Мои любимые»: Роналду опубликовал фотографию с семьёй 3 фото
10:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»
09:59 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» может подписать защитника «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем