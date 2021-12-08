Еще несколько недель назад сообщалось, что лондонский «Челси» отказался от идеи подписания вингера «Реала» Эдена Азара. Бельгиец не сумел закрепиться в составе «сливочных» и мог вернуться на «Стэмфорд Бридж».

Правда, сейчас подобный расклад событий снова кажется вполне вероятным. Дело в том, что испанцы повесили на Азара ценник в 20 миллионов евро. Руководство «Челси» считает указанную сумму вполне адекватной, передает Daily Express.

Возможная сделка может состоятся в январе. Помимо «Челси», интерес к футболисту ранее проявляли также «Вест Хэм» и «Ньюкасл». К слову, в Мадриде на Азара уже не рассчитывает главный тренер Карло Анчелотти.