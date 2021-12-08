«Атлетико» удовлетворил запрос Фелиша и отпустит его зимой при одном условии

На днях стало известно, что нападающий Жоау Фелиш изъявил желание покинуть «Атлетико». Футболист недоволен своим статусом в команде и намерен сменить обстановку.

Как сообщает издание Cadena, руководство «матрасников» одобрило запрос португальца. Впрочем, мадридцы согласятся отпустить его только в том случае, если получат по-настоящему стоящее предложение.

Отметим, что в 2019 году «Атлетико» приобрел Фелиша за 127 миллионов евро. В текущем сезоне игрок лишь 12 раз появлялся на поле, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

К слову, Фелиш считает, что не сможет полностью раскрыть свой потенциал при действующем тренерском штабе испанского гранда.