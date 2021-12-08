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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кальдерон - о переходе Роналду из «МЮ» в «Реал»: «Уникальный шанс, который нельзя было упустить»

08 Декабря 2021 • 19:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.10 3.45 3.50
12.12 23:00

Президентом мадридского «Реала» в 2006-2009 годах был Рамон Кальдерон. В последний год у руля клуба ему удалось приобрести форварда Криштиану Роналду, заплатив 94 млн евро «Манчестер Юнайтед». Португалец выиграл все, что можно в клубном футболе вместе с «королевским клубом» и в 292 матчах Ла Лиги забил 311 голов.

- Это был уникальный шанс, который нельзя было упустить, пускай и нелегко было получить согласие «МЮ», но желание футболиста перейти к нам многое упростило, - приводит слова Рамона Кальдерона Diario AS.

Также при Кальдероне в «Реале» появились Руд ван Нистелрой и Фабио Каннаваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рамон Кальдерон
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