Кальдерон - о переходе Роналду из «МЮ» в «Реал»: «Уникальный шанс, который нельзя было упустить»

Президентом мадридского «Реала» в 2006-2009 годах был Рамон Кальдерон. В последний год у руля клуба ему удалось приобрести форварда Криштиану Роналду, заплатив 94 млн евро «Манчестер Юнайтед». Португалец выиграл все, что можно в клубном футболе вместе с «королевским клубом» и в 292 матчах Ла Лиги забил 311 голов.

- Это был уникальный шанс, который нельзя было упустить, пускай и нелегко было получить согласие «МЮ», но желание футболиста перейти к нам многое упростило, - приводит слова Рамона Кальдерона Diario AS.

Также при Кальдероне в «Реале» появились Руд ван Нистелрой и Фабио Каннаваро.