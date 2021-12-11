Луис Суарес готовится к дерби с «Реалом» в основной группе – вероятность его появления на поле возросла

На неделе нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче против «Порту» в Лиге чемпионов. Игрок покидал поле со слезами на глазах, но повреждение оказалось не столь серьезным.

Ранее сообщалось, что уругваец надеялся успеть восстановиться к мадридскому дерби против «Реала» на выходных. По информации испанского издания Diario, вероятность появления форварда на поле действительно возросла.

Уточняется, что Суарес в субботу утром провел полноценную тренировку с партнерами в основной группе, не испытывая никакого дискомфорта. Однако, окончательное решение будет принято тренерским и медицинским штабом непосредственно в день поединка.