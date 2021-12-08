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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» взял в кредит 225 миллионов евро, чтобы соорудить на «Сантьяго Бернабеу» теплицу

08 Декабря 2021 • 17:18 Комментировать (3)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.10 3.45 3.50
12.12 23:00

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о том, что клуб взял в кредит 225 миллионов евро на 27 лет с фиксированной процентной ставкой в 1,53%. Выплачивать средства по кредиту клуб начнёт после экватора 2024 года.

Взятые в кредит средства пойдут на сооружение на «Сантьяго Бернабеу» подземной теплицы. Газон будет автоматически выдвигаться в теплицу с лучшими для него условиями. Благодаря этому решению на стадионе можно будет проводить максимальное количество мероприятий без нанесения ущерба газону.

Отмечается, что теплица изначально не была включена в проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу» из-за сложности проекта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
id152079006
08 Декабря 2021 в 18:01
В теплице, кстати, можно ещё и траву выращивать. Будет неплохая прибавка к пенсии!
Ne gustа
08 Декабря 2021 в 17:57
Айненей, во дають. Хвильм джентельмены наверное их это сподвиг
alexjaa
08 Декабря 2021 в 17:37
мне тоже лям дайте под 1,53%,я наварюсь пипец как-дам под 10% в долг-ублюдки!!! Только на людях варите.
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