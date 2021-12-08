​«Реал» взял в кредит 225 миллионов евро, чтобы соорудить на «Сантьяго Бернабеу» теплицу

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о том, что клуб взял в кредит 225 миллионов евро на 27 лет с фиксированной процентной ставкой в 1,53%. Выплачивать средства по кредиту клуб начнёт после экватора 2024 года.

Взятые в кредит средства пойдут на сооружение на «Сантьяго Бернабеу» подземной теплицы. Газон будет автоматически выдвигаться в теплицу с лучшими для него условиями. Благодаря этому решению на стадионе можно будет проводить максимальное количество мероприятий без нанесения ущерба газону.

Отмечается, что теплица изначально не была включена в проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу» из-за сложности проекта.