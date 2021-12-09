Винисиус заявил, что у него есть шансы завоевать «Золотой мяч» в будущем

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал удачный старт сезона в своем исполнении, а также оценил шансы на возможную победу в голосовании за «Золотой мяч» в ближайшем будущем.

«Нужно продолжать усердно работать и всегда показывать на максимум свои способности. Сейчас я набрал хорошую форму, если мне удастся и дальше так играть, то почему бы не рассчитывать на престижные награды? Могу завоевать «Золотой мяч», но на первом месте командные достижения. Хочу много чего выиграть вместе с «Реалом», - поделился Винисиус в интервью для издания Marca.

В текущем сезоне молодой футболист является одним из самых результативных в составе «сливочных», отметившись 12 голами и семью ассистами в 22 поединках во всех турнирах.