Симеоне: «Между «Атлетико» и «Реалом» большая разница»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после дерби с «Реалом». Подопечные аргентинского специалиста потерпели поражение от принципиального соперника со счетом 0:2.

«До пропущенного гола команды действовали на равных, не было опасности у наших владений. Когда соперники ринулись в атаку, мы пытались сдерживать их, хотя иногда допускали ошибки. Но затем «Реал» забил и второй мяч. Команда Анчелотти справедливо забрала три балла. «Сливочные» провели отличную работу в этом сезоне, мне очень нравится их футбол. Нужно признать, что сейчас между «Атлетико» и «Реалом» большая разница», - передает слова аргентинца Marca.

«Матрасники» занимают в Ла Лиге пятое место, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков.