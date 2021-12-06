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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки отсутствия Бензема

06 Декабря 2021 • 15:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.13 3.45 3.45
12.12 23:00

Форвард «Реала» Карим Бензема травмировался в субботу, когда мадридцы на выезде обыгрывали «Реал Сосьедад» (2:0). Карло Анчелотти пришлось менять француза уже по истечению пятнадцати минут поединка.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Марио Кортегана, обследование, которое Бензема прошёл в понедельник, исключило серьёзную мышечную травму. Нападающий «Реала» пропустит около недели. Он точно не сыграет во вторник в Лиге чемпионов против «Интера» и рискует пропустить мадридское дерби против «Атлетико» в воскресенье.

В сезоне 2021/2022 Карим Бензема провёл 20 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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