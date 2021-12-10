Судя по всему, мадридскому «Реалу» придется намучаться с Эденом Азаром точно также, как это в свое время было с Гаретом Бэйлом. Несмотря на то, что в клубе на бельгийца не рассчитывают и желают сдать его хотя бы в аренду, сам футболист не намерен покидать команду ближайшей зимой.

Причина в том, что скоро супруга Азара родит ему пятого ребенка, поэтому он не хотел бы покидать Мадрид.

К слову, с руководством «сливочных» связывались уже несколько представителей английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что «Реал» планирует выручить за Азара около 30 миллионов евро – таким образом испанцы смогут разгрузить зарплатную ведомость и позволить себе новые подписания.