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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар не хочет уходить в аренду зимой по семейным обстоятельствам слухи

10 Декабря 2021 • 22:56 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.08 3.50 3.50
12.12 23:00

Судя по всему, мадридскому «Реалу» придется намучаться с Эденом Азаром точно также, как это в свое время было с Гаретом Бэйлом. Несмотря на то, что в клубе на бельгийца не рассчитывают и желают сдать его хотя бы в аренду, сам футболист не намерен покидать команду ближайшей зимой.

Причина в том, что скоро супруга Азара родит ему пятого ребенка, поэтому он не хотел бы покидать Мадрид.

К слову, с руководством «сливочных» связывались уже несколько представителей английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что «Реал» планирует выручить за Азара около 30 миллионов евро – таким образом испанцы смогут разгрузить зарплатную ведомость и позволить себе новые подписания.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 23:12
Слух на слухе, то Вест Хэму за 25 отказали, хотят 50, то хотят 30, то Челси за 20 предлагали...
А уж если перечислять, кто в Реал собрался: Мбаппе, Холанн, Левандовски, Погба и еще 100500 бойцов.
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