​Бензема делает всё, чтобы сыграть с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Карим Бензема очень хочет принять участие в воскресном дерби Мадрида против «Атлетико». Как сообщает на своих страницах AS, французский футболист делает всё, чтобы полностью восстановиться и выйти на поле.

Напомним, что Карим Бензема был заменён из-за дискомфорта в игре против «Реала Сосьедад» на прошлой неделе. На днях француз пропустил матч Лиги чемпионов против «Интера», в котором «сливочные» победили дома со счётом 2:0.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартует 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в сезоне 2021/2022 Карим Бензема провёл 20 матчей. В них француз забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.