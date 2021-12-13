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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» разбил «Атлетико» в дерби Мадрида и сохранил солидный отрыв от «Севильи» Лопетеги

13 Декабря 2021 • 00:56 Комментировать (2)
Реал Мадрид
2:0
Атлетико М
окончен

В рамках 17-го тура Ла Лиги состоялось мадридское дерби – «Реал» принимал «Атлетико».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
(1:0) Бензема Карим 16'    
(2:0) Асенсио Марко 57'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   81' (Начо Фернандес (   81') Милитао Эдер Алаба Давид   88' Менди Ферлан   45' Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   85' (Вальверде Федерико (   85') Бензема Карим   46' (Йович Лука (   46') Винисиус Жуниор   87' (Родриго (   87')
Запасные: Васкес Лукас Бэйл Гарет Диас Мариано Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Камавинга Эдуардо Иско Аларкон
Облак Ян Льоренте Маркос Фелипе Аугусто IV   36' Кондогбия Жоффрей   75' Эрмосо Марио Корреа Анхель   60' (Лоди Ренан (   60') Коке Хорхе Де Пауль Родриго   69' (Эррера Эктор (   69') Карраско Янник   46' (Фелиш Жоау (   46') Кунья Матеус   60' (Суарес Луис (   60'   88') Гризманн Антуан   46' (Лемар Тома (   46')
Запасные: Камара Ибраима Лекомт Бенжамен Серрано Хавьер Триппьер Киран
12 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

В прекрасном расположении духа мадридский «Реал» подошёл к мадридскому дерби. Девять матчей подряд насчитывает серия «королевского» клуба и юбилейным десятым битым должен бы стать сосед – «Атлетико». У Симеоне всё те же проблемы в обороне, вне игры сразу 4 важных защитника – Хименес, Савич, Врсалько, Триппьер. Карло Анчелотти беспокоило лишь состояние Карима Бензема, пропустившего матч с «Интером» посреди недели.

Посреди недели обе мадридские команды обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, но «Атлетико» потратил явно больше сил физических и эмоциональных, перебарывая «Порту». «Матрасники» конечно же не стали рваться к воротам Куртуа, начав матч против «Реала» ярко выраженным вторым номером, с Антуаном Гризманном и Матеусом Куней на передовой, и готовыми к скоростным забегам Корреа с Карраско.

Embed from Getty Images

«Реал» же забрал мяч под свой контроль, накатился парой медлительных, тяжеловесных атак, а потом резко кольнул, открыв счёт уже на 16-й минуте. Винисиус разогнался на правом краю атаки, куда ему покатил Асенсио. Бразилец влетел в штрафную площадь и набросил чуть назад к самой её линии, а Карим Бензема практически расстрелял Яна Облака, попав под штангу – 1:0.

После гола «Реал» чуть ослабил хватку. Хозяева владели мячом уже 2/3 игрового времени, вместо 75%. Но у «Атлетико» в атаке ничего не получалось. Единственный хороший шанс выдумал Гризманн, отлично исполнивший штрафной удар. Метров с 22 Антуан пробил точно под перекладину, но Тибо Куртуа потащил в грациозном прыжке. «Реал» моментально ответил выпадом Винисиуса к углу вратарской. Пробил Жуниор с острого угла, однако Облак ближний прикрывал надёжно.

Во втором тайме моменты посыпались интенсивнее. Асенсио с Винисусом намудрили в штрафной «Атлетико», долго думали и позволили свои удары заблокировать. В ответ пальнул свежий (заменил Гризманна) Жоау Феликс с линии штрафной площади – с его ударом справился Куртуа. А потом ещё и Матеус Кунья пробивал в падении, но и тут справился Тибо, теперь уже совершив более зрелищное спасение.

Embed from Getty Images

Не смогли свои моменты использовать гости, и тут пришла расплата. Винисиус от дуги штрафной площади отдал направо, а Марко Асенсио в падении пробил в левую «шестёрку», не оставив Облаку шансов на спасение – 2:0. Диего Симеоне сразу бросил в бой полутравмированного Луиса Суареса, но уругваец ничего не исправил в этой игре. «Атлетико» ничего не придумал, а вот «Реал» мог оформлять разгром, но очередной забег Винисиуса завершился опасным ударом, прокатившим мяч совсем рядом со штангой.

«Реал» выиграл дерби Мадрида и сохранил солидный задел перед «Севильей», занимающей вторую строчку Примеры. Команда Лопетеги имеет матч в запасе, но уступает 8 баллов, при этом в следующем туре «Севилье» тоже предстоит сыграть против «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
13 Декабря 2021 в 01:08
Вот тебе и "агроном" папа Карло. Дело идет к тому. что если Реал сильно не начудит. то выиграет чемпионат в одну калитку. Уж больно конкуренты серые нынче. а Реал. напротив. прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Смотрим дальше...
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 00:58
Севилья, Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад , Интер, Атлетико. Соперники серьезные, а в итоге победы 5 из 5-и. Просто молодцы ! Анчи просто молодец! 10-ая победа подряд. (а кто то тут его в агрономы списал)
Всех с победой !
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