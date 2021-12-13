«Реал» разбил «Атлетико» в дерби Мадрида и сохранил солидный отрыв от «Севильи» Лопетеги

В рамках 17-го тура Ла Лиги состоялось мадридское дерби – «Реал» принимал «Атлетико».

В прекрасном расположении духа мадридский «Реал» подошёл к мадридскому дерби. Девять матчей подряд насчитывает серия «королевского» клуба и юбилейным десятым битым должен бы стать сосед – «Атлетико». У Симеоне всё те же проблемы в обороне, вне игры сразу 4 важных защитника – Хименес, Савич, Врсалько, Триппьер. Карло Анчелотти беспокоило лишь состояние Карима Бензема, пропустившего матч с «Интером» посреди недели.

Посреди недели обе мадридские команды обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, но «Атлетико» потратил явно больше сил физических и эмоциональных, перебарывая «Порту». «Матрасники» конечно же не стали рваться к воротам Куртуа, начав матч против «Реала» ярко выраженным вторым номером, с Антуаном Гризманном и Матеусом Куней на передовой, и готовыми к скоростным забегам Корреа с Карраско.

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«Реал» же забрал мяч под свой контроль, накатился парой медлительных, тяжеловесных атак, а потом резко кольнул, открыв счёт уже на 16-й минуте. Винисиус разогнался на правом краю атаки, куда ему покатил Асенсио. Бразилец влетел в штрафную площадь и набросил чуть назад к самой её линии, а Карим Бензема практически расстрелял Яна Облака, попав под штангу – 1:0.

После гола «Реал» чуть ослабил хватку. Хозяева владели мячом уже 2/3 игрового времени, вместо 75%. Но у «Атлетико» в атаке ничего не получалось. Единственный хороший шанс выдумал Гризманн, отлично исполнивший штрафной удар. Метров с 22 Антуан пробил точно под перекладину, но Тибо Куртуа потащил в грациозном прыжке. «Реал» моментально ответил выпадом Винисиуса к углу вратарской. Пробил Жуниор с острого угла, однако Облак ближний прикрывал надёжно.

Во втором тайме моменты посыпались интенсивнее. Асенсио с Винисусом намудрили в штрафной «Атлетико», долго думали и позволили свои удары заблокировать. В ответ пальнул свежий (заменил Гризманна) Жоау Феликс с линии штрафной площади – с его ударом справился Куртуа. А потом ещё и Матеус Кунья пробивал в падении, но и тут справился Тибо, теперь уже совершив более зрелищное спасение.

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Не смогли свои моменты использовать гости, и тут пришла расплата. Винисиус от дуги штрафной площади отдал направо, а Марко Асенсио в падении пробил в левую «шестёрку», не оставив Облаку шансов на спасение – 2:0. Диего Симеоне сразу бросил в бой полутравмированного Луиса Суареса, но уругваец ничего не исправил в этой игре. «Атлетико» ничего не придумал, а вот «Реал» мог оформлять разгром, но очередной забег Винисиуса завершился опасным ударом, прокатившим мяч совсем рядом со штангой.

«Реал» выиграл дерби Мадрида и сохранил солидный задел перед «Севильей», занимающей вторую строчку Примеры. Команда Лопетеги имеет матч в запасе, но уступает 8 баллов, при этом в следующем туре «Севилье» тоже предстоит сыграть против «Атлетико».