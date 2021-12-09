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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема может успеть восстановиться к матчу с «Атлетико»

09 Декабря 2021 • 19:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.07 3.50 3.55
12.12 23:00

В прошлую субботу форвард мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму в матче с одноклубниками из Сан-Себастьяна. У француза есть шансы выйти на поле в ключевом матче сезона с «Атлетико».

- Команда в хорошем состоянии, у нас есть несколько дней, чтобы оценить процесс восстановления Бензема. Он сегодня работал по индивидуальной программе, - приводит слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти Mundo Deportivo. - Каземиро в порядке, а остальные футболисты подойдут к дерби в лучшей форме. Сегодня кое-кто был уставшим, но это нормально, ведь мы играли два дня назад.

Напомним, что в прошлую субботу вместо Бензема вышел Лука Йович и сыграл очень удачно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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