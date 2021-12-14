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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Реала» стоя аплодировали 36-летнему Модричу после матча с «Атлетико»

14 Декабря 2021 • 00:15 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Атлетико М
окончен

Несмотря на свой возраст, полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжает демонстрировать высочайшего уровня игру. 36-летний хорват стал одним из лучших игроков прошедшего мадридского дерби, удостоившись похвалы от болельщиков.

После финального свистка фанаты начали скандировать фамилию хавбека, стоя аплодируя ему за проведенный поединок. Также своего подопечного расхвалил наставник Карло Анчелотти, который назвал перформанс Модрича «экстраординарным».

Напомним, что «Реал» в последние несколько недель выдал невероятно удачную серию из побед, оторвавшись от преследователей в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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