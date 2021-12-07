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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» договорился с Рюдигером за спиной у «Челси» слухи

07 Декабря 2021 • 21:33 Комментировать
Челси
...
Лидс
11.12 18:00

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер все ближе к тому, чтобы покинуть Туманный Альбион по окончании сезона. Немец не может договориться с лондонцами по условиям нового соглашения, поэтому уже начал контактировать с представителями других клубов.

Как стало известно журналистам авторитетного британского издания The Independent, агент футболиста успел достичь устной договоренности с мадридским «Реалом». Согласно источнику, стороны еще несколько недель назад обговаривали возможное сотрудничество с испанским грандом.

Не исключается, что помешать переходу попытается «Бавария» - мюнхенцы также считают Рюдигера приоритетной целью на следующее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Антонио Рюдигер
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