Защитник «Челси» Антонио Рюдигер все ближе к тому, чтобы покинуть Туманный Альбион по окончании сезона. Немец не может договориться с лондонцами по условиям нового соглашения, поэтому уже начал контактировать с представителями других клубов.

Как стало известно журналистам авторитетного британского издания The Independent, агент футболиста успел достичь устной договоренности с мадридским «Реалом». Согласно источнику, стороны еще несколько недель назад обговаривали возможное сотрудничество с испанским грандом.

Не исключается, что помешать переходу попытается «Бавария» - мюнхенцы также считают Рюдигера приоритетной целью на следующее трансферное окно.