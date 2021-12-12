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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема успел восстановиться к мадридскому дерби, Суарес – нет

12 Декабря 2021 • 22:07 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Атлетико М
2.07 3.55 3.85
перерыв

Уже через час начнется центральный матч в 17 туре чемпионата Испании – в мадридском дерби встретятся «Реал» и «Атлетико». Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами.

Несмотря на все неудовлетворительные прогнозы, к поединку успел восстановиться Карим Бензема – лидер «сливочных» выйдет на поле с первых минут. Но, повторить «успех» француза не удалось нападающему «Атлетико» Луису Суаресу. Уругваец тоже испытывал проблемы со здоровьем, интенсивно готовясь к противостоянию, но по итогу остался на скамейке для запасных.

Полные стартовые составы доступны Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Там же пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карим Бензема Луис Суарес
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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