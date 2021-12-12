Бензема успел восстановиться к мадридскому дерби, Суарес – нет

Уже через час начнется центральный матч в 17 туре чемпионата Испании – в мадридском дерби встретятся «Реал» и «Атлетико». Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами.

Несмотря на все неудовлетворительные прогнозы, к поединку успел восстановиться Карим Бензема – лидер «сливочных» выйдет на поле с первых минут. Но, повторить «успех» француза не удалось нападающему «Атлетико» Луису Суаресу. Уругваец тоже испытывал проблемы со здоровьем, интенсивно готовясь к противостоянию, но по итогу остался на скамейке для запасных.

Полные стартовые составы доступны Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Там же пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.