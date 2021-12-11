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Симеоне отметил хорошую форму «Реала» перед мадридским дерби

11 Декабря 2021 • 21:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.08 3.50 3.50
12.12 23:00

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от предстоящего мадридского дерби с «Реалом». Аргентинский специалист заявил, что знает, насколько сложным выдастся поединок для его подопечных.

«Реал» всегда был конкурентоспособной командой. Сейчас они вообще в прекрасной форме. С того момента, как их возглавил Карло Анчелотти, они стали невероятно дисциплинированные и сильные в защите. Помимо этого, еще лучше раскрылся атакующий потенциал этого состава», - описал ситуацию Симеоне на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что последние несколько туров сложились для «матрасников» не лучшим образом – «Атлетико» отстает от «сливочных» уже на 10 очков, имея на один сыгранный поединок меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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12.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетико М 2.17 3.55 3.4
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