Симеоне отметил хорошую форму «Реала» перед мадридским дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от предстоящего мадридского дерби с «Реалом». Аргентинский специалист заявил, что знает, насколько сложным выдастся поединок для его подопечных.

«Реал» всегда был конкурентоспособной командой. Сейчас они вообще в прекрасной форме. С того момента, как их возглавил Карло Анчелотти, они стали невероятно дисциплинированные и сильные в защите. Помимо этого, еще лучше раскрылся атакующий потенциал этого состава», - описал ситуацию Симеоне на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что последние несколько туров сложились для «матрасников» не лучшим образом – «Атлетико» отстает от «сливочных» уже на 10 очков, имея на один сыгранный поединок меньше.