На счету Бензема 45 голов в 2021 году, лишь четверо забили больше

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема отметился очередным голом. Французский бомбардир расписался в воротах «Атлетико» во время вчерашнего дерби. Матч завершился победой «бланкос» со счетом 2:0.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Mister Chip, на счету 33-летнего нападающего 45 забитых мячей в этом календарном году, он входит в топ-5 лучших голеадоров. Больше него забили Криштиану Роналду, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

В рамках чемпионата Испании Бензема отметился 13 голами и семью результативными передачами в 16 проведенных встречах.