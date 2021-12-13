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Чемпионат Испании. Ла Лига

На счету Бензема 45 голов в 2021 году, лишь четверо забили больше

13 Декабря 2021 • 11:40 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Атлетико М
окончен

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема отметился очередным голом. Французский бомбардир расписался в воротах «Атлетико» во время вчерашнего дерби. Матч завершился победой «бланкос» со счетом 2:0.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Mister Chip, на счету 33-летнего нападающего 45 забитых мячей в этом календарном году, он входит в топ-5 лучших голеадоров. Больше него забили Криштиану Роналду, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

В рамках чемпионата Испании Бензема отметился 13 голами и семью результативными передачами в 16 проведенных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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