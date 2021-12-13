Анчелотти подвёл итоги дерби «Реал» - «Атлетико»

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Атлетико». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0. Рулевой «бланкос» Карло Анчелотти подвел итоги поединка.

«Я не считаю, что наш отрыв можно считать полностью моей заслугой. У меня в распоряжении есть игроки, которые дают нужный результат. Я уверен в своих подопечных, знаю, что они не подведут.

Хочу отметить наш прогресс в защитных действиях. Мы не применяем высокий прессинг, ведь с более низким блоком имеем больше возможностей для использования своего атакующего потенциала при контратаках», - приводит слова итальянца газета Marca.

После 17 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом.