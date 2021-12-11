Бензема тренируется в общей группе «Реала» перед матчем с «Атлетико»

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема может помочь своей команде в дерби против «Атлетико». Как сообщает Marca, французский бомбардир уже тренируется в общей группе «королевского» клуба.

Напомним, что Бензема не принимал участия в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (2:0) из-за повреждения.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 33-летний француз является самым результативным футболистом «сливочных». На его счету 12 голов и семь ассистов.

Мадридское дерби состоится в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 по московскому времени.