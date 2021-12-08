Еще несколько недель назад нападающий «Реала» Лука Йович был уверен в своих намерениях сменить клубную прописку. Однако, серб в последние дни изменил свое решение – он получил шанс в составе «сливочных» в связи с травмой Карима Бензема и удачно им воспользовался.

Как стало известно испанскому изданию AS, форвард снова загорелся желанием доказать свою профпригодность в Мадриде. Теперь Йович не будет контактировать с представителями других клубов и сфокусируется на выступлениях за «Реал».

Напомним, что в прошлом сезоне футболист сдавался в аренду в «Айнтрахт», не сумев закрепиться в испанском гранде. В текущем розыгрыше Ла Лиги 23-летний игрок семь раз появлялся на поле, записав на свой счет три результативных действия.