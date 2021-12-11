Анчелотти: «Хотелось бы повторить путь Симеоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поприсутствовал на встрече с журналистами накануне мадридского дерби против «Атлетико» в рамках Ла Лиги. Наставник ответил на ряд вопросов, в частности поговорив о своем коллеге по цеху и будущем сопернике Диего Симеоне.

«Такие матчи – всегда давление на футболистов. Но, я не хочу акцентировать внимание игроков на этом противостоянии, даже если благодаря возможной победе мы оторвемся в таблице. Путь длинный, а мы пока показали, что выступаем лучше остальных. Чемпион не определится в этой встрече. Нам будет противостоять трудный соперник. Симеоне сделал из «Атлетико» один из сильнейших коллективов Европы. Хотелось бы повторить его путь, оставшись в клубе на долгие года. Это уникальное достижение», - цитирует итальянского специалиста Marca.