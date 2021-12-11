Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Хотелось бы повторить путь Симеоне»

11 Декабря 2021 • 18:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
2.08 3.50 3.50
12.12 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поприсутствовал на встрече с журналистами накануне мадридского дерби против «Атлетико» в рамках Ла Лиги. Наставник ответил на ряд вопросов, в частности поговорив о своем коллеге по цеху и будущем сопернике Диего Симеоне.

«Такие матчи – всегда давление на футболистов. Но, я не хочу акцентировать внимание игроков на этом противостоянии, даже если благодаря возможной победе мы оторвемся в таблице. Путь длинный, а мы пока показали, что выступаем лучше остальных. Чемпион не определится в этой встрече. Нам будет противостоять трудный соперник. Симеоне сделал из «Атлетико» один из сильнейших коллективов Европы. Хотелось бы повторить его путь, оставшись в клубе на долгие года. Это уникальное достижение», - цитирует итальянского специалиста Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эспаньол 4:3 Леванте
окончен Алавес 1:1 Хетафе
Идет 37 минута Валенсия 1:0 Эльче
11.12  23:00 Атлетик Б ... Севилья 2.75 3.2 2.75
12.12  16:00 Вильярреал ... Райо Вальекано 1.72 3.85 5
12.12  18:15 Осасуна ... Барселона 4 3.85 1.88
12.12  20:30 Бетис ... Реал Сосьедад 2.6 3.35 2.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
20:14 · Испания. Ла Лига
«Алавес» ушёл от поражения в матче с «Хетафе»
19:30 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, почему в своё время отказался возглавлять «Реал»
19:15 · Испания. Ла Лига
​«Леванте» установил антирекорд Ла Лиги
18:19 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я по-прежнему настроен оптимистично, «Барселона» не остановится»
18:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хотелось бы повторить путь Симеоне»
18:02 · Испания. Ла Лига
«Леванте» забил три мяча «Эспаньолу», но всё равно проиграл
17:47 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес готовится к дерби с «Реалом» в основной группе – вероятность его появления на поле возросла
17:17 · Испания. Ла Лига
Флорентино Перес определил лучший трансфер «Реала» за последние 20 лет
16:37 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что думает о Люке де Йонге
15:30 · Испания. Ла Лига
Бензема тренируется в общей группе «Реала» перед матчем с «Атлетико»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл преемника Каземиро в АПЛ
13:05 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов АПЛ претендуют на Фелиша
10:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на форварда, которым интересовался «Зенит»
10:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» указала на выход ещё двум футболистам 3
09:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл замену Модричу 1
Все новости
Рекомендуем