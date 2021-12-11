Флорентино Перес определил лучший трансфер «Реала» за последние 20 лет

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, кого из футболистов он считает лучшим трансфером мадридского клуба в текущем столетии. Чиновник отметился довольно неожиданным выбором, указав на переход Тони Крооса из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.

Об этом рассказал немецкий футбольный агент Фолькер Штрут в интервью для Meczyki. Он поделился деталями личного разговора с Пересом: «Он признался мне, что подписание Крооса – это фантастическое соотношение цены и качества».

Стоит уточнить, что за время своего пребывания в «Реале» бывший полузащитник сборной Германии трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также дважды становился триумфатором Ла Лиги.