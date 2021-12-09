Суарес может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче Лиги чемпионов с «Порту» и уже на 12-й минуте поединка покинул поле. «Матрасники» добились победы со счетом 3:1 и продолжат выступления в главном еврокубке, а вот уругваец рискует пропустить мадридское дерби на выходных.

Как сообщила пресс-служба «Атлетико», «Луис Суарес прошел медобследование, которое показало отсутствие повреждения мышц. Симптоматология в дальнейшем позволит дать более точный прогноз на его участие в дерби».

34-летний футболист забил 8 голов в 21 матче сезона.