Хвича близок к продлению контракта – названа зарплата

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия близок к тому, чтобы поставить подписи в новом контракте с «Наполи». Об этом на своих страницах рассказывает CalcioMercato.

«Наполи» не хочет терять в один момент Кварацхелию и Осимхена (нигериец наверняка сменит клуб ближайшим летом), поэтому действующие чемпионы Италии приложили усилия в переговорах по грузину. Ожидается, что новый контракт Кварацхелии будет рассчитан на один или два дополнительных года по сравнению с текущим (то есть до 2028 или 2029 года).

По данным источника, зарплата Хвичи вырастет втрое – с 1,5 до 4,5 миллиона евро за сезон чистыми.

Кварацхелия принял решение по будущему