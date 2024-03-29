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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича близок к продлению контракта – названа зарплата

29 Марта 2024 • 13:58 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
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Через 21 ч. 46 мин.

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия близок к тому, чтобы поставить подписи в новом контракте с «Наполи». Об этом на своих страницах рассказывает CalcioMercato.

«Наполи» не хочет терять в один момент Кварацхелию и Осимхена (нигериец наверняка сменит клуб ближайшим летом), поэтому действующие чемпионы Италии приложили усилия в переговорах по грузину. Ожидается, что новый контракт Кварацхелии будет рассчитан на один или два дополнительных года по сравнению с текущим (то есть до 2028 или 2029 года).

По данным источника, зарплата Хвичи вырастет втрое – с 1,5 до 4,5 миллиона евро за сезон чистыми.

Кварацхелия принял решение по будущему

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

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