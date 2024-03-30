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Чемпионат Италии. Серия А

Гол и пас Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

30 Марта 2024 • 16:24 Комментировать
Наполи
0:3
Аталанта
окончен

В 30-м туре Серии А давно не побеждавшая «Аталанта» гостила у «Наполи». Уже на первых минутах Алексей Миранчук убежал к воротам после паса Марко Пашалича и пробил в штангу. В середине тайма Давиде Дзаппакоста доставил мяч в штрафную, несколько единоборств, и Миранчук ударом в упор открыл счет. Под перерыв Жуан Жезус неважно сыграл на отбой, Миранчук адресовал мяч Джанлуке Скамакке, который из пределов радиуса штрафной пробил под левую штангу.

Во втором тайме Пётр Зелиньски с левого угла штрафной пульнул в дальнюю стойку. Станислав Лоботка со средней дистанции нанес удар, Виктор Осимхен подправил полет мяча, и голкипер парировал в штангу. Миранчук еще раз опасно бил, а Осимхен не использовал два шанса подряд. В итоге Тён Копмейнерс отличился на 88-й минуте ударом с левого края штрафной в дальнюю часть ворот - 0:3.

«Аталанта» закрепилась на шестом месте, соперник идет следом с отставанием в пять очков.

Протокол игры  
Наполи0:3Аталанта
  26'Миранчук Алексей (0:1)
  45'Скамакка Джанлука (0:2)
  88'Копмейнерс Тëн (0:3)
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  84'Ррахмани АмирЖуан ЖезусРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк 75' (Симеоне Джованни ( 75') Лоботка СтаниславТраоре Хамед 46' (Нгонж Сириль ( 46') Политано Маттео 67' (Линдстрём Йеспер ( 67') Осимхен Виктор  38'Распадори Джакомо 46' (Зелиньски Пётр ( 46')
Запасные: Голлини ПьерлуиджиКонтини НикитаОливера МатиасНатанМаццокки ПаскуалеДендонкер ЛеандерКаюсте Йенс
Карнесекки МаркоСкальвини Джорджио 71' (Толой Рафаэл ( 71') Хин ИсакКолашинац Сеад  54' 67' (Джимсити Берат ( 67') Хатебур ХансДзаппакоста Давиде 60' (Руджери Маттео ( 60') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 61' (Копмейнерс Тëн ( 61'  82') Миранчук АлексейСкамакка Джанлука 61' (Лукман Адемола ( 61')
Запасные: Баккер МитчелПаломино ХосеХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоМуссо ХуанТуре Эль Билал
30 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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