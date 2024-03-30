Гол и пас Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

В 30-м туре Серии А давно не побеждавшая «Аталанта» гостила у «Наполи». Уже на первых минутах Алексей Миранчук убежал к воротам после паса Марко Пашалича и пробил в штангу. В середине тайма Давиде Дзаппакоста доставил мяч в штрафную, несколько единоборств, и Миранчук ударом в упор открыл счет. Под перерыв Жуан Жезус неважно сыграл на отбой, Миранчук адресовал мяч Джанлуке Скамакке, который из пределов радиуса штрафной пробил под левую штангу.

Во втором тайме Пётр Зелиньски с левого угла штрафной пульнул в дальнюю стойку. Станислав Лоботка со средней дистанции нанес удар, Виктор Осимхен подправил полет мяча, и голкипер парировал в штангу. Миранчук еще раз опасно бил, а Осимхен не использовал два шанса подряд. В итоге Тён Копмейнерс отличился на 88-й минуте ударом с левого края штрафной в дальнюю часть ворот - 0:3.

«Аталанта» закрепилась на шестом месте, соперник идет следом с отставанием в пять очков.