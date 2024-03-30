Агент призвал не восхвалять Миранчука

Полузащитник Алексей Миранчук ударно провёл субботний матч чемпионата Италии против «Наполи». Российский футболист «Аталанты» записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Бергамаски победили в Неаполе со счётом 3:0.

Комментарий по поводу выступления Миранчука дал его агент – Вадим Шпинёв. Он призвал журналистов не восхвалять игрока после результативных действий.

«Перестаньте его восхвалять. У него ничего не изменилось в игре, просто он как любое вино созревает. Лёша адаптировался, привык и устаканился. Он себя сейчас чувствует очень хорошо в «Аталанте», - цитирует Миранчука Metaratings.

На текущий момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.