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«Тоттенхэм» поспорит с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за бразильца

28 Марта 2024 • 03:14 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
1 2.08 X 3.60 2 3.40
30.03 14:30

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо интересен ряду представителей Английской премьер-лиги.

Как сообщалось ранее, на 24-летнего игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», также в приобретении бразильца заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Ювентус». По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, кандидатура Эдерсона очень ценится и в «Тоттенхэме». Впрочем, подписать хавбека будет непросто: «Аталанта», как ожидается, продаст Тёна Копмейнерса, а расставаться сразу с двумя важными полузащитниками бергамаски не желают.

Стоимость Эдерсона Лоуренсо, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Ливерпуль Аталанта Манчестер Юнайтед Тён Копмейнерс Эдерсон Лоуренсо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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