«Тоттенхэм» поспорит с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за бразильца

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо интересен ряду представителей Английской премьер-лиги.

Как сообщалось ранее, на 24-летнего игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», также в приобретении бразильца заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Ювентус». По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, кандидатура Эдерсона очень ценится и в «Тоттенхэме». Впрочем, подписать хавбека будет непросто: «Аталанта», как ожидается, продаст Тёна Копмейнерса, а расставаться сразу с двумя важными полузащитниками бергамаски не желают.

Стоимость Эдерсона Лоуренсо, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.