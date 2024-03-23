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Осимхен определился со своим новым клубом слухи

23 Марта 2024 • 22:29 Комментировать (1)
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен принял для себя решение, где хочет продолжить свою карьеру.

По информации журналиста Руди Галетти, нападающий «Наполи» больше склоняется к переходу в «Челси», нежели в «Арсенал», как сообщалось ранее.

Контракт 25-летнего футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро. Высока выроятность, что Осимхен покинет итальянский клуб в летнее межсезонье, так как хочет получить для себя новый вызов в карьере.

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Италии 17 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.


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Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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