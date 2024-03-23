Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен принял для себя решение, где хочет продолжить свою карьеру.

По информации журналиста Руди Галетти, нападающий «Наполи» больше склоняется к переходу в «Челси», нежели в «Арсенал», как сообщалось ранее.

Контракт 25-летнего футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро. Высока выроятность, что Осимхен покинет итальянский клуб в летнее межсезонье, так как хочет получить для себя новый вызов в карьере.

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Италии 17 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.