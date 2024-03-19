Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о беседе с центральным защитником «Интера» Франческо Ачерби, который был исключён из заявки национальной команды из-за расистский высказываний в адрес игрока «Наполи» Жуана Жезуса. Напомним, инцидент произошёл в последнем туре итальянской Серии А.

«Судя по тому, что мне сказал Ачерби, никакого расизма не было, но мы должны быть осторожны в своем поведении. Тем более, если мы представляем Италию. Говорил ли я с Жуаном Жезусом? Я попробовал ему позвонить, но его телефон был выключен», – сказал бывший тренер «Наполи» на пресс-конференции.