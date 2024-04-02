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Чемпионат Италии. Серия А

Хавбек Алексей Миранчук включён в символическую сборную 30-го тура Серии A

02 Апреля 2024 • 16:39 Комментировать
Наполи
0:3
Аталанта

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включён в символическую сборную чемпионата Италии по итогам 30-го тура Серии A. Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги.

Напомним, в минувшем матче «Аталанта» разгромила на выезде «Наполи» со счетом 3:0. В данной игре Миранчук отметился одним забитым мячом и записал на свой счет результативный пас.

Всего на счету 28-летнего россиянина четыре гола и 11 ассистов в 28 матчах нынешнего сезона.

На данный момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 50 набранных очков в 29 матчах.

Захарян попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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