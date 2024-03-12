Квеквескири: «Хвича показал, что сможет играть в «Реале» или «Барселоне»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По мнению грузинского футболиста, его соотечественник своей игрой показывает, что способен выступать за такие большие клубы, как «Барселона» и мадридский «Реал».

«Хвича ещё в прошлом году показал и показывает сейчас, что сможет играть в таких командах. Главное, чтобы он ментально был сильным, ни на что не вёлся, был разумным, интересным парнем», — цитирует Квеквескири «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 80 миллионов евро.