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Квеквескири: «Хвича показал, что сможет играть в «Реале» или «Барселоне»

12 Марта 2024 • 10:58 Комментировать (1)
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По мнению грузинского футболиста, его соотечественник своей игрой показывает, что способен выступать за такие большие клубы, как «Барселона» и мадридский «Реал».

«Хвича ещё в прошлом году показал и показывает сейчас, что сможет играть в таких командах. Главное, чтобы он ментально был сильным, ни на что не вёлся, был разумным, интересным парнем», — цитирует Квеквескири «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Наполи Ираклий Квеквескири Хвича Кварацхелия ещё теги

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Сегодня, 12 Марта
10:58
Квеквескири: «Хвича показал, что сможет играть в «Реале» или «Барселоне» 1
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
12 Марта 2024 в 13:30
Ну вот седня и покажет Барсе как может играть)
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