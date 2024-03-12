Квеквескири: «Достижения Хвичи вызывают гордость»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о достижениях нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

По словам Квеквескири, он горд за своего соотечественника, который достигает больших успехов в европейском футболе.

«Тот факт, что молодой грузинский парень достигает такого успеха за счёт своего таланта, работоспособности, интересного и неординарного дриблинга, конечно, вызывает гордость», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Напомним, Кварацхелия был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Италии, по итогам которого его команда сумела занять первое место. Ранее он выступал за российские клубы «Локомотив» и «Рубин».