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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» активирует пункт о продлении контракта с вратарём

23 Марта 2024 • 20:31 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Вратарь Алекс Мерет продолжит выступать за «Наполи».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, клуб из Неаполя активирует опцию продления контракта с голкипером. Соглашение будет рассчитано до 2025 года, предыдущее истекало ближайшим летом.

Мерет перешёл в «Наполи» в 2018 году из «Удинезе». Всего на его счету 168 матчей за неаполитанский клуб, в 54 из которых ему удалось не пропустить. Трансферная стоимость Мерета оценивается в 15 миллионов евро.

«Наполи» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В прошлом сезоне клуб выиграл Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет

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