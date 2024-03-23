«Наполи» активирует пункт о продлении контракта с вратарём

Вратарь Алекс Мерет продолжит выступать за «Наполи».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, клуб из Неаполя активирует опцию продления контракта с голкипером. Соглашение будет рассчитано до 2025 года, предыдущее истекало ближайшим летом.

Мерет перешёл в «Наполи» в 2018 году из «Удинезе». Всего на его счету 168 матчей за неаполитанский клуб, в 54 из которых ему удалось не пропустить. Трансферная стоимость Мерета оценивается в 15 миллионов евро.

«Наполи» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В прошлом сезоне клуб выиграл Серию А.