Миранчук забил в гостях у «Наполи»

В субботу в чемпионате Италии сражаются «Наполи» и «Аталанта». Нули на табло горели до 26-й минуты, пока гол не забили гости из Бергамо. Автором результативного удара стал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Теперь на счету Миранчука 4 гола и 10 голевых передач в 28 матчах за «Аталанту» в нынешнем сезоне. Российский футболист будет стараться улучшить свои показатели.

Следить за развитием событий в матче Серии А между «Наполи» и «Аталантой» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На текущий момент команды занимают седьмое и шестое места в турнирной таблице соответственно.