Защитника «Интера» могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм

Центральный защитник миланского «Интера» может пропустить ближайшие 10 матчей своей команды в чемпионате. Речь идёт о Франческо Ачерби, который вчера повздорил с Жуаном Жезусом из «Наполи».

По информации от Tuttomercato, бразилец обвинил итальянца в оскорблениях на расовой почве. Если руководство Серии А докажет вину Ачерби, центральный защитник «Интера» будет дисквалифицирован на 10 матчей в чемпионате.

Напомним, матч между «Интером» и «Наполи» вчера завершился ничьёй 1:1. 36-летний Ачерби в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился двумя голами и одной результативной передачей.