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Чемпионат Италии. Серия А

Защитника «Интера» могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм

18 Марта 2024 • 15:47 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Центральный защитник миланского «Интера» может пропустить ближайшие 10 матчей своей команды в чемпионате. Речь идёт о Франческо Ачерби, который вчера повздорил с Жуаном Жезусом из «Наполи».

По информации от Tuttomercato, бразилец обвинил итальянца в оскорблениях на расовой почве. Если руководство Серии А докажет вину Ачерби, центральный защитник «Интера» будет дисквалифицирован на 10 матчей в чемпионате.

Напомним, матч между «Интером» и «Наполи» вчера завершился ничьёй 1:1. 36-летний Ачерби в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Жуан Жезус Франческо Ачерби ещё теги

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