Миранчук выйдет в старте на матч с «Наполи»

В субботу в итальянской Серии А пройдёт интересный матч – «Наполи» против «Аталанты». Стоит сказать, что российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук был включён в стартовый состав команды из Бергамо.

Стоит сказать, что в марте Миранчук съездил в расположение национальной сборной России и выступил в товарищеском матче против Сербии. Российская команда победила со счётом 4:0, а Миранчук стал автором одного из забитых голов.

Матч «Наполи» - «Аталанта» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.