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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук выйдет в старте на матч с «Наполи»

30 Марта 2024 • 14:25 Комментировать
Наполи
0:0
Аталанта
1 2.13 X 3.65 2 3.45
1-й тайм

В субботу в итальянской Серии А пройдёт интересный матч – «Наполи» против «Аталанты». Стоит сказать, что российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук был включён в стартовый состав команды из Бергамо.

Стоит сказать, что в марте Миранчук съездил в расположение национальной сборной России и выступил в товарищеском матче против Сербии. Российская команда победила со счётом 4:0, а Миранчук стал автором одного из забитых голов.

Матч «Наполи» - «Аталанта» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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