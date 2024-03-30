Миранчук за тайм матча с «Наполи» оформил «гол+пас»

Программу 30-го тура чемпионата Италии открывает интересный матч между «Наполи» и «Аталантой». После первого гола на табло в Неаполе горит счёт 0:2. Стоит отметить, что в обоих голах поучаствовал российский полузащитник Алексей Миранчук.

На 26-й минуте Миранчук забил сам, а в концовке первого тайма россиянин выступил в качестве ассистента для Джанлуки Скамакки.

Следить за событиями второго тайма в матче «Наполи» - «Аталанта» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что «Аталанта» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.