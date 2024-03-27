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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился с двумя главными целями на позицию форварда слухи

27 Марта 2024 • 03:26 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

Миланский «Интер» намерен усилить атаку в летнее трансферное окно.

Руководство «нерадзурри» выбирает между двумя вариантами – Альберт Гудмундссон из «Дженоа» и Джакомо Распадори из «Наполи». Именно эти два нападающих были обозначены клубом в качестве главных трансферных целей на ближайшее окно, информирует Corriere dello Sport. Миланскому гранду придётся выбрать лишь одного из двух игроков.

26-летний Альберт Гудмундссон оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро. На его счету десять забитых мячей и три ассиста в 27 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.

Стоимость Джакомо Распадори, по версии экспертов того же Transfermarkt, составляет 28 млн евро. 24-летний итальянец стал автором четырёх голов и трёх ассистов в 29 поединках чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Наполи Альберт Гудмундссон Джакомо Распадори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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