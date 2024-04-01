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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень

01 Апреля 2024 • 18:43 Комментировать
Наполи
0:3
Аталанта

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера дал свой комментарий об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

- В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в серии А, - цитирует итальянского тренера «РБ Спорт».

Напомним, 30 марта «Аталанта» на выезде разгромила «Наполи» со счётом 3:0. Миранчук забил на 26-й минуте, а на 45-й минуте сделал голевую передачу на Джанлуку Скамакку. Всего в этом сезоне футболист отличился четырьмя голами и 11 результативными передачами в 28 матчах за клуб из Бергамо. Его соглашение с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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