Миранчук – в списке лучших ассистентов топ-5 лиг в 2024 году

В субботу «Аталанта» разгромила на выезде «Наполи» со счётом 3:0 в календарном матче чемпионата Италии. Алексей Миранчук внёс серьёзный вклад в успех команды из Бергамо – полузащитник забил гол и отдал голевой пас.

Как сообщает Opta, в 2024 году Миранчук отдал уже семь голевых передач. Если говорить об игроках топ-5 европейских лиг, то по количеству ассистов во всех турнирах в этом году Алексей делит четвёртое место. Выше идут Тео Эрнандес («Милан», 8 голевых передач), Алекс Гримальдо («Байер», 8) и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», 11).

Следующий матч «Аталанта» проведёт 3 апреля – против «Фиорентины» в Кубке Италии.