Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»

Центральный защитник «Наполи» Жуан Жезус раскрыл подробности своей перепалки с Франческо Ачерби из миланского «Интера».

Ачерби сказал мне: «Уходи, негр, ты всего лишь негр». После моего протеста арбитру Франческо признал, что допустил ошибку. Он извинился передо мной, а затем добавил: «Для меня негр — такое же оскорбление, как и любое другое». Уже после матча Ачерби изменил свою версию и утверждает, что никакого расистского оскорбления не было. Мне больше нечего сказать по поводу этой ситуации», – написал бразилец в социальных сетях.

Напомним, Ачерби недавно убрали из заявки сборной Италии на мартовские матчи. Также Франческо могут дисквалифицировать на 10 поединков в Серии А.