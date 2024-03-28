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Каннаваро: «Я бы тренировал «Наполи» даже бесплатно»

28 Марта 2024 • 03:45 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
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30.03 14:30

Знаменитый экс-футболист Фабио Каннаваро заявил о готовности работать в «Наполи» бесплатно.

50-летний наставник, не имеющий работы с февраля прошлого года, фигурировал в числе возможных сменщиков Руди Гарсии в «Наполи». Должность в итоге досталась Вальтеру Маццарри, который вскоре также был уволен.

«Я бы тренировал «Наполи» даже бесплатно, ведь это мечта любого тренера. Многие не уважают опыт, который я получил за годы работы в Китае, но я остаюсь тренером и хочу тренировать вновь. Я продолжаю учиться и совершенствоваться в профессии, поскольку знаю, что это именно то, чем я хочу заниматься», – рассказала в интервью SportItalia Каннаваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Наполи

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