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Чемпионат Италии. Серия А

Пономарёв высказался о Малиновском, который раскритиковал пост «Аталанты» про Миранчука

24 Марта 2024 • 20:56 Комментировать (1)
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

«Аталанта» ранее опубликовала пост о том, что полузащитник команды Алексей Миранчук отметился голом за сборную России в матче с Сербией (4:0).

После этого в комментарии пришёл полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, написавший на итальянском языке слово «Позор». После этого пресс-служба клуба из Бергамо поспешила удалить публикацию.

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв дал свой комментарий об этой ситуации.

- Да мало ли что там какой‑то хохол Малиновский написал! Подумаешь, какое дело! Наплевать на него!, - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Миранчук является футболистом «Аталанты» с 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей в Серии А, в которых смог дважды поразить ворота соперников, а также сделать четыре результативные передачи.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает в 2025 году, его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Руслан Малиновский Владимир Пономарёв ещё теги

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