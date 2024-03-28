Кварацхелия принял решение по будущему

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия регулярно становится героем трансферных слухов. Так, например, в последнее время грузина связывали с «Барселоной». Впрочем, согласно данным La Gazzetta dello Sport, 23-летний Кварацхелия не планирует менять клубную прописку ближайшим летом. Хвича хочет провести в «Наполи» ещё один сезон, чтобы завершить цикл своего развития. Близкие люди грузина поддерживают такую его позицию.

Отмечается, что «Наполи» предложит Кварацхелии новый контракт с заплатой не менее 4,5 миллиона евро за сезон. Трудовой договор может быть рассчитан до середины 2028 или 2029 года. В нём наверняка будет прописана опция выкупа.