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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия принял решение по будущему

28 Марта 2024 • 14:48 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия регулярно становится героем трансферных слухов. Так, например, в последнее время грузина связывали с «Барселоной». Впрочем, согласно данным La Gazzetta dello Sport, 23-летний Кварацхелия не планирует менять клубную прописку ближайшим летом. Хвича хочет провести в «Наполи» ещё один сезон, чтобы завершить цикл своего развития. Близкие люди грузина поддерживают такую его позицию.

Отмечается, что «Наполи» предложит Кварацхелии новый контракт с заплатой не менее 4,5 миллиона евро за сезон. Трудовой договор может быть рассчитан до середины 2028 или 2029 года. В нём наверняка будет прописана опция выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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