В «Ювентусе» прокомментировали возможный уход Мойзе Кина

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос об уходе из клуба нападающего Мойзе Кина.

23-летний футболист может уже совсем скоро уйти в аренду. По некоторым данным, к подписанию итальянца близок мадридский «Атлетико».

«К Кину проявляется серьёзный интерес, и мы с его агентом занимаемся поиском решения, которое будет выгодно не только для будущего самого Мойзе, но и для «Ювентуса», – приводят итальянские СМИ слова Джунтоли.

Известно, что «Ювентус» не планирует подписывать нового форварда даже в случае ухода Кина в зимнее трансферное окно.

Выпускник академии «бьянконери» не отметился результативными действиями в текущей кампании, проведя 12 матчей.