Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» будет трудно продлить контракт с Аллегри

18 Января 2024 • 01:36 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
21.01 22:45

Вопрос продления контракта Массимилиано Аллегри может стать проблемой для «Ювентуса».

Действующий договор специалиста истекает после завершения сезона-2024/25. По сведениям журналиста Мирко Николино, «Ювентусу» будет непросто заключить новое соглашение с Аллегри по финансовым причинам. Наставник зарабатывает порядка 9 млн евро в год с учётом бонусов, что слишком много для туринского клуба в текущей экономической ситуации. Таким образом, будущее рулевого может быть поставлено под сомнение, даже если команда под его руководством продолжит добиваться успехов.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Серии А «Ювентус» располагается на второй строчке, отставая от «Интера» всего на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

Новости по матчу

17 Января
22:47
Романо: «Ювентус» закроет трансфер Джало в ближайшие дни»
22:33
Фаджоли: «Рад успехам «Ювентуса», но скучаю по игре»
21:37
Аллегри одобрил подписание Бернардески, но Джунтоли предпочитает другие варианты 1
11:43
Аллегри – об увольнении Моуринью: «Италия потеряла великого тренера, но я желаю удачи де Росси» 1
04:53
Бремер – о результатах «Ювентуса»: «Можно помечтать о чемпионстве»
04:43
Мойзе Кин ждёт предложения от топ-клуба Ла Лиги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
01:36 · Италия. Серия А
«Ювентусу» будет трудно продлить контракт с Аллегри
01:20 · Италия. Серия А
Клуб Серии А готов пригласить Боатенга
01:12 · Италия. Серия А
Дибала сможет помочь «Роме» в первом матче де Росси
17 Января
23:04 · Италия. Серия А
Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»
22:47 · Италия. Серия А
Романо: «Ювентус» закроет трансфер Джало в ближайшие дни»
22:33 · Италия. Серия А
Фаджоли: «Рад успехам «Ювентуса», но скучаю по игре»
22:32 · Италия. Серия А
Хамед Траоре стал игроком «Наполи» официально
22:26 · Италия. Серия А
Фрей предложил «Интеру» подписать Бензема
22:09 · Италия. Серия А
Экс-игрок ЦСКА Бохинен перешёл в «Дженоа» официально
21:37 · Италия. Серия А
Аллегри одобрил подписание Бернардески, но Джунтоли предпочитает другие варианты 1
21:29 · Италия. Серия А
Де Росси – о назначении тренером «Ромы»: «Я знал, что это может случиться»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Дженоа»: «Бавария» предлагала за Дрэгушина больше, чем «Тоттенхэм»
20:35 · Италия. Серия А
​Политано продлит контракт с «Наполи»
18:39 · Италия. Серия А
Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен полузащитник «Аталанты», которого оценивают в 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем