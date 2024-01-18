«Ювентусу» будет трудно продлить контракт с Аллегри

Вопрос продления контракта Массимилиано Аллегри может стать проблемой для «Ювентуса».

Действующий договор специалиста истекает после завершения сезона-2024/25. По сведениям журналиста Мирко Николино, «Ювентусу» будет непросто заключить новое соглашение с Аллегри по финансовым причинам. Наставник зарабатывает порядка 9 млн евро в год с учётом бонусов, что слишком много для туринского клуба в текущей экономической ситуации. Таким образом, будущее рулевого может быть поставлено под сомнение, даже если команда под его руководством продолжит добиваться успехов.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Серии А «Ювентус» располагается на второй строчке, отставая от «Интера» всего на два очка.