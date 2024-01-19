«Ювентус» и Аллегри обсудят будущее в конце сезона

В «Ювентусе» не торопятся принимать решение по будущему главного тренера Массимилиано Аллегри.

Как сообщалось несколькими днями ранее, «Ювентусу» будет непросто продлить контракт специалиста из-за его внушительной зарплаты. Действующий договор истекает в июне 2025 года, но разговоры о дальнейшем сотрудничестве пока не ведутся, докладывает журналист Джованни Альбанезе. На данный момент владельцы и руководители туринского клуба полностью доверяют наставнику, а обсуждение его будущего запланировано на концовку сезона.

«Ювентус» продолжает борьбу за чемпионство в Серии А: «бьянконери» идут вторыми в таблице с 49 набранными очками после 20 туров, лишь на два балла отставая от «Интера».