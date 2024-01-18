Индзаги не списывает со счетов «Милан» в гонке за титул

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы «Милана» на завоевание чемпионского титула Серии А.

«Гонка за скудетто? В данный момент я сосредоточен на Суперкубке Италии. Мы смогли добыть 51 очко из 60 возможных, но другая команда («Ювентус») также набрала солидное количество очков. Не стоит списывать со счетов «Милан», который выиграл 4 из 5 последних матчей и не будет сдавать до самого конца», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

В данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с отрывом в два очка от туринского «Ювентуса». «Милан» идёт на третье строчке и отстаёт от лидера на 9 пунктов.